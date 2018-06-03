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Каладзе: Никто не посмеет выйти за рамки закона
03.06.2018 19:44
Одну вещь хочу сказать определенным партиям и политикам, никто не посмеет выйти за рамки закона, — заявил мэр столицы Каха Каладзе, комментируя события прошлой ночи на акции протеста перед парламентом.
По словам Каладзе, вчерашние заявления говорят обо всем.
«Вчера была кульминация, политики взяли контроль в свои руки. Но такие признаки были уже с самого начала. Я хочу еще раз принести соболезнования Зазе Саралидзе, всем нам очень тяжело и мы входим в его положение. Мы всегда говорили о том, что со стороны конкретных политиков и партий были попытки использовать эту семейную трагедию в своих узких партийных интересах. Конечно, они имеют право выражать свои взгляды в рамках закона.
Как только они выйдут за пределы закона, государства, власть прибегнут к адекватным действиям», — заявил Каха Каладзе.
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