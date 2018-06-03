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Республиканцы отказались присоединиться к сегодняшней протестной акции в Тбилиси


03.06.2018   19:52
Республиканская партия отказалась присоединится к протестной акции оппозиции и Зазы Саралидзе. На третий день масштабных митингов в Тбилиси отец подростка, убитого полгода назад в драке на улице Хорава, призвал все политические партии Грузии присоединиться к протестам.

На призыв Саралидзе откликнулись в «Едином национальном движении» (ЕНД), а также в Национально-демократической партии, партии «Новая Грузия» и движении «Государство для народа».

Республиканцы считают, что после подключения бывшей правящей партии протесты Саралидзе перейдут в «псевдореволюционный сценарий», что для них является неприемлемым. «События минувшей ночи способствовали искусственному превращению справедливого протеста в фактическую двухпартийную конфронтацию», - говорится в заявлении партии.

Республиканская партия считает, что именно этот сценарий больше всего устраивает правящую «Грузинскую мечту» и миллиардера Бидзину Иванишвили. Ответственность за это республиканцы возложили на «Единое национальное движение». По их мнению, в бывшей правящей партии неадекватно оценивают ситуацию.

«Они не признают, что смена нынешних властей прошлыми властями не является целью борьбы против насильственной системы. Исходя из этого, предложенный сценарий и призыв к псевдореволюции не только не способствуют, но и, наоборот, препятствуют консолидации общества. В конечном итоге это принесет пользу только властям», - сказано в заявлении.






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