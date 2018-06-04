Заза Саралидзе заявляет, что сегодня вместе с политиками и общественными деятелями планирует встретиться с премьер - министром

04.06.2018 11:25 Отец убитого на улице Хорава несовершеннолетнего Заза Саралидзе заявил, что сегодня в 14:00 планирует встречу с премьер — министром.



Об этом Саралидзе заявил на акции на проспекте Руставели накануне, после чего покинул территорию парламента.



«Завтра в 14:00 я иду на встречу с премьер — министром. Вместе с политиками, общественными деятелями и представителями элиты. С отальными деталями вас ознакомят мои друзья. Я извиняюсь перед вами, моей супруге очено плохо. Я должен вернуться домой, а завтра я снова с вами», — заявил Заза Саралидзе.



Вместе с тем, как заявил лидер «Новой Грузии» Георгий Вашадзе, встреча с премьером не согласована и он надеется, что она состоится.















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