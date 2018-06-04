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Премьер готов встретиться с родителями убитых на улице Хорава подростков без «ангажированных политиков»


04.06.2018   11:38
Премьер — министр готов, без политической ангажированности, лично встретиться с обоими родителями убитых подростков на улице Хорава и поговорить о вопросах связанных со следствием. Об этом Первому каналу заявили в пресс—службе премьер — министра Грузии.

По их словам, премьер Георгий Квирикашвили в первый же день пришел на акцию перед парламентом, после чего заявил о конкретных шагах, которые собиралась сделать власть для получения ответов на вопросы существующие в обществе.

«Вместе с тем, 1 июня, глава правительства, вместе с министром внутренних дел и руководителем администрации правительства, встретился с народным защитником Нино Ломджария, от которой выслушал дополнительную информацию в связи с вопросами по делу об убийстве двух несовершеннолетних.

Вчера же, после окончания заседания политсовета, премьер детально говорил о процессах начатых властями. На данном этапе обязательно максимальное использование существующих институциональных форматов и обеспечить их прозрачность.

Вместе с тем, премьер готов, без политической ангажированности, лично встретиться с обоими родителями убитых подростков на улице Хорава и поговорить о вопросах связанных со следствием; в случае их желания — вместе с народным защитником. Медии будет дана возможность, после окончания встречи записать комментарии её участников», — заявили в пресс — службе премьера.

Накануне Заза Саралидзе на акции перед парламентом заявил, что планирует встречу с премьер — министром.






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