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Вводятся ограничения на рассмотрение законопроектов в ускоренном режиме
04.06.2018 12:28
Парламенту будет запрещено проводить первое и второе чтение законопроекта в один день.
Инициирование соответствующих поправок в регламент, по информации Первого канала, случится 4 июня на заседании бюро.
Согласно поправкам, обсуждение законопроекта в ускоренном режиме будет возможно в том случае, если бюро парламента учтет аргументацию инициатора в письменном виде.
В проекте говорится, что в один и тот же день можно обсуждать законопроект только во втором и третьем чтении, что подразумевает рассмотрение статей и редакционные поправки.
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