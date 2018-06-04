Парубий анонсировал создание в конце недели межпарламентской ассамблеи Украина-Грузия-Молдова

04.06.2018 14:30 Парубий анонсировал создание в конце недели межпарламентской ассамблеи Украина-Грузия-Молдова

Межпарламентская ассамблея Украина-Грузия-Молдова будет создана в конце этой недели, заявляет председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий.



















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