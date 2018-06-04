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Трудно найти государство, у которого уровень отношений с Россией ниже, чем у Грузии - Абашидзе
04.06.2018 15:08
Эксклюзивное интервью спецпредставителя премьер-министра Грузии по урегулированию отношений с Россией Зураба Абашидзе для телепроекта тбилисской телекомпании STV на русском языке “Пограничная ZONA”.
Тема разговора, естественно, коснулась грузино-российских отношений. Зурабу Абашидзе был задан вопрос о том, насколько насколько возможно вести переговоры по торгово-гуманитарным вопросам в подобном политическом контексте, когда продолжаются похищения, убийства граждан Грузии на линиях российской оккупации.
Абашидзе считает, что несмотря на отсутствие межгосударственных, дипломатических отношений между Грузией и Россией имеются торгово-экономические связи, практические контакты и гуманитарные связи. Он считает неизбежным контакт с представителями России исходя из того, что Грузия и Россия являются соседями.
"Нет в мире такой страны, у которой нет в той или иной степени прямых контактов с Россией. Нет в мире такой страны. Тем более мы соседние государства. Коммуникацию обязательно надо иметь. У нас нет дипотношений. Мне даже трудно найти государство, у которого ниже уровень отношений с Россией, чем у Грузии", - отметил Абашидзе.
Тот факт, что публичные заявления грузинских властей о диалоге с Россией частью общества воспринимается очень негативно, Абашидзе оправдывает тем, что Евросоюз и США поддерживают этот диалог.
«Относительно прямого диалога – мы в постоянном режиме консультаций с нашими партнерами – имеется в виду Евросоюз, наши американские коллеги. Обсуждение вопросов наших внешнеполитических инициатив – часть нашего диалога с западными партнёрами, и они полностью поддерживают то, что делает Грузия на международной арене и в частности в отношениях с Россией», - заявил спецпредставитель премьер-министра Грузии.
Журналист напомнил Зурабу Абашидзе заявление бывшего премьера Грузии и лидера правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили о надежде продолжить урегулирование отношений с Россией при помощи западных партнеров. Вопрос касался роли западных государств в налаживании диалога между Грузией и Россией.
По мнению Зураба Абашидзе, Грузия проводит с ними консультации, и тот факт, что они поддерживают идею диалога Грузии с Россией, это уже поддержка.
"Россия – не простая страна в плане диалога. Не только у Грузии проблемы с Россией. Мы делаем все, что в наших силах. Стараемся найти точки соприкосновения там, где это возможно", - заявил Абашидзе и добавил, что при этом грузинская сторона тверда и приниципиальна тем позициям, которые считаются жизненно-важными для Грузии: вопросы территориальной целостности и суверенитета.
"Там никаких компромиссных шагов предпринимать мы не собираемся", - подчеркнул Абашидзе.
По его словам, этот диалог с Россией не подразумевает "приятных салонных разговоров". Абашидзе считает, что диалог нужно продолжить, "потому что альтернативы нет".
"Мы все-таки надеемся, что рано или поздно мы добьемся своего. Я повторю то, что много раз говорили наши западные партнеры, в том числе генсек НАТО: диалог с Россией очень сложен, но именно поэтому и нужен этот диалог. Я повторяю, что это сложный диалог, а не приятный разговор за чашкой чая. И в Женеве сложный разговор и в Праге у нас есть вопросы, которые мало удовольствия доставляют, но, к сожалению, альтернативы нет".
В интервью не обошли стороной и убийства граждан Грузии, совершенные жителями оккупированных Россией регионов, по которым Россия не желает брать ответственность как сторона, ответственная за все происходящее на оккупированных ею территориях.
«Что касается трагедий, связанных с Арчилом Татунашвили и Гиги Отхозория. Они (Москва – прим.) считают, что на эту тему надо продолжить консультации в Женеве и что это не должно повториться было сказано. Но, конечно, это не та позиция, которая найдёт понимание здесь в Грузии или у международной общественности. Было бы намного лучше, если бы Россия более принципиально оценила то, что произошло. А мы со своей стороны будем делать все, чтобы люди, которые совершили эти преступления были наказаны», - отметил Абашидзе.
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