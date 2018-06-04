Грузия и Россия договорились не политизировать тему торговых коридоров - Абашидзе

04.06.2018 15:19



В ходе интервью Зурабу Абашидзе пришлось ответить на ряд вопросов, связанных с грузино-российским соглашением о мониторинге грузов на границе. Как известно, российская сторона в конце концов подписала соглашение со швейцарской компанией, которая должна осуществлять мониторинг. Грузинская сторона подписала его еще в прошлом году.



Говоря о вышеуказанном соглашении Зураб Абашидзе заявил, что стороны, Грузия и Россия, договорились в Праге, что не будут политизировать эту тему. При этом Абашидзе не может ничего сказать о выгоде этого соглашения для Грузии, так как в мире нет прецедента осуществления подобного проекта.



«Мы говорили в Праге, что не будем политизировать эту тему. Соглашение 2011 года связано с определенными решениями в 11м году, когда Россия стала членом ВТО. Это соглашение было подписано в рамках ВТО. О выгоде трудно судить. Нет нигде прецедента. Мы хотели найти, но, к сожалению, такого нет. Компания швейцарская работает во многих странах, но точных аналогов нет. Если проект заработает, будут вопросы и сложности, на которые надо будет находить ответы», - отметил Абашидзе.



Зураб Абашидзе также не готов ответить, является ли для Грузии это соглашение политикой или экономикой.



«Давайте пусть сперва заработает, а потом будем судить какие будут результаты", - заявляет Абашидзе добавив, что предсказывать очень сложно - "очень неординарный и оригинальный проект".



"Над ним работали эксперты и у нас, и в России. Россия недавно подписала контракт. Видимо, на каком-то этапе будет создана совместная рабочая группа грузино-российско-швейцарская и она будет заниматься более детально. Пока что мы были на подготовительном этапе. Работали над контекстами контрактов. Это международное обязательство, которое мы взяли в 2011-м году, а международные обязательства надо выполнять".



Он также затруднился ответить, как будет работать схема мониторинга, предусмотренная соглашением, в условиях признания Россией независимости Абхазии и Цхинвальского региона, так как в самом соглашении эти "независимые" территории совершенно не предусмотрены.



"Это двустороннее соглашение о мониторинге между Россией и Грузией. Сейчас очень трудно гадать как это все будет. Технические сложности. Практические сложности. Сейчас главное перейти на следующий этап имплементации этого соглашения. Мы в контакте с нашими швейцарскими партнерами. Они активно в этом участвуют", отметил Абашидзе и подчеркнул, что "Абхазия и т.н. Южная Осетия вовсе не упоминаются в этом соглашении. Речь идет о России и о Грузии".





Эксклюзивное интервью спецпредставителя премьер-министра Грузии по урегулированию отношений с Россией Зураба Абашидзе для телепроекта тбилисской телекомпании STV на русском языке “ Пограничная ZONA ”.В ходе интервью Зурабу Абашидзе пришлось ответить на ряд вопросов, связанных с грузино-российским соглашением о мониторинге грузов на границе. Как известно, российская сторона в конце концов подписала соглашение со швейцарской компанией, которая должна осуществлять мониторинг. Грузинская сторона подписала его еще в прошлом году.Говоря о вышеуказанном соглашении Зураб Абашидзе заявил, что стороны, Грузия и Россия, договорились в Праге, что не будут политизировать эту тему. При этом Абашидзе не может ничего сказать о выгоде этого соглашения для Грузии, так как в мире нет прецедента осуществления подобного проекта.«Мы говорили в Праге, что не будем политизировать эту тему. Соглашение 2011 года связано с определенными решениями в 11м году, когда Россия стала членом ВТО. Это соглашение было подписано в рамках ВТО. О выгоде трудно судить. Нет нигде прецедента. Мы хотели найти, но, к сожалению, такого нет. Компания швейцарская работает во многих странах, но точных аналогов нет. Если проект заработает, будут вопросы и сложности, на которые надо будет находить ответы», - отметил Абашидзе.Зураб Абашидзе также не готов ответить, является ли для Грузии это соглашение политикой или экономикой.«Давайте пусть сперва заработает, а потом будем судить какие будут результаты", - заявляет Абашидзе добавив, что предсказывать очень сложно - "очень неординарный и оригинальный проект"."Над ним работали эксперты и у нас, и в России. Россия недавно подписала контракт. Видимо, на каком-то этапе будет создана совместная рабочая группа грузино-российско-швейцарская и она будет заниматься более детально. Пока что мы были на подготовительном этапе. Работали над контекстами контрактов. Это международное обязательство, которое мы взяли в 2011-м году, а международные обязательства надо выполнять".Он также затруднился ответить, как будет работать схема мониторинга, предусмотренная соглашением, в условиях признания Россией независимости Абхазии и Цхинвальского региона, так как в самом соглашении эти "независимые" территории совершенно не предусмотрены."Это двустороннее соглашение о мониторинге между Россией и Грузией. Сейчас очень трудно гадать как это все будет. Технические сложности. Практические сложности. Сейчас главное перейти на следующий этап имплементации этого соглашения. Мы в контакте с нашими швейцарскими партнерами. Они активно в этом участвуют", отметил Абашидзе и подчеркнул, что "Абхазия и т.н. Южная Осетия вовсе не упоминаются в этом соглашении. Речь идет о России и о Грузии".











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