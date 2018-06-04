«Рустави 2» утверждает, что члены семьи сотрудника прокуратуры уничтожили улики по делу об убийстве подростков

04.06.2018 15:27 Телекомпания "«Рустави 2»" раздобыла документы за подписью Мирзы Субелиани, которыми подтверждается, что во время работы руководителем Генеральной инспекции Министерства исполнения наказания Субелиани напрямую был связан с видеозаписью вывода Вано Мерабишвили из тюрьмы.



3 января 2014 года Мирза Субелиани (ныне сотрудник главпрокуратуры Грузии - ред.) отправил письмо в МВД, и потребовал передать ему записи всех камер, находящихся на территории, прилегающей к "матросовской" тюрьме, и на Площади Гулуа. Выясняется, что Министерство внутренних дел передало Субелиани записи.



13 января начальник оперативно-технической службы Министерства внутренних дел написал Субелиани, что запечатанным конвертом отправляет ему записи 9 камер. По документам, раздобытым "Курьером", устанавливается, что записи передали Субелиани.



Адвокат Вано Мерабишвили, Отар Кахидзе подтверждает, что документ, подписанный Субелиани, является действительным, и говорит, что он лежит в деле, отправленном в Европейский суд. По его словам, это означает, что непосредственно Мирза Субелиани был тем лицом, через которого должны были пройти эти записи.



Звиад Куправа убежден, что именно дело убийства несовершеннолетних является ценой кадров вывода бывшего премьера из тюрьмы. Он считает, что Мирза Субелиани шантажирует высокопоставленных чиновников. По утверждению Куправа, у него была коммуникация в связи с кадрами Мерабишвили с тестем Субелиани, Борисом Какубава.



Имя Мирзы Субелиани стало актуальным 1 декабря 2017 года, когда выяснилось, что в противостоянии, происшедшем между подростками, участвовали члены его семьи, Михаил и Лука Каландия.



Отец убитого, Заза Саралидзе обвиняет Мирзу Субелиани в фабрикации материалов дела.



Из материалов дела выясняется, что после того, как у сына прокурора Мирзы Субелиани произошел конфликт с ровесниками в школе, он обратился за помощью к двоюродным братьям, Михаилу и Луке Каландия.



По показаниям одного из обвиняемых, раздобытым "Рустави 2", устанавливается, что в конфликте, начавшемся из-за сына Мирзы Субелиани, непосредственно участвовал племянник жены Субелиани, и он бил убитого Давида Саралидзе в темном сарае.



Ни одному члену семьи Субелиани прокуратура не предъявила обвинение по делу убийства.



В материалах дела есть еще одна скандальная запись, где видно, что члены семьи Мирзы Субелиани уничтожили доказательства. Из видеокадров выясняется, что после прихода бывшего высокопоставленного чиновника прокуратуры на улицу Пекина, член его семьи, Лука Каландия с целью уничтожения, бросил доказательства в находящийся во дворе канализационный люк.



У "Рустави 2" есть еще одна скандальная аудиозапись, где лицо, осужденное по обвинению в убийстве Давида Саралидзе, рассказывает, что Михаил Каландия обещал ему, что уладит дело убийства с помощью Мирзы Субелиани.



До 2012 года Мирза Субелиани работал в районной прокуратуре Рустави и Марнеули. После смены власти его продвинули по служебной лестнице, и по личному решению нового министра исполнения наказания, Созара Субари, был назначен начальником генеральной инспекции министерства. Соответственно, контроль тюрем перешла в его руки. Тогда за назначением Субелиани на эту должность последовал протест сторонников "Грузинской мечты".

















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