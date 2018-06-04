Премьер ждет пострадавшую семью вместе с адвокатами и Народным защитником

04.06.2018 15:42 На встрече с премьер-министром будут только пострадавшие семьи вместе с адвокатами, на встрече не будут присутствовать политики, — об этом заявил руководитель администрации правительства Грузии Шалва Тадумадзе.



«Премьер ждет пострадавшую семью вместе с адвокатами и Народным защитником», — заявил Тадумадзе.



Шалва Тадумадзе поговорил с родителями убитых детей, которые находятся у администрации.



Недавно Заза Саралидзе прибыл к администрации правительства и заявил, что не собирается встречаться с премьер-министром один и будет ждать ответа в течение часа. По его словам, он зайдет на встречу с родителями погибших детей, в том числе Малхазом Мачаликашвили и политиками.



К администрации правительства приехала и Народный защитник Нино Ломджария.



Недавно к администрации правительства приехал Звиад Куправа, который заявил, что ему позвонил Заза Саралидзе и попросил его прийти к администрации правительства вместе с родителями убитых детей. На месте находятся и другие политики.



Накануне Заза Саралидзе на акции перед парламентом заявил, что планирует встречу с премьер-министром.



В пресс-службе администрации правительства заявили, что премьер—министр готов, без политической ангажированности, лично встретиться с обоими родителями убитых подростков на улице Хорава и поговорить о вопросах связанных со следствием.















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