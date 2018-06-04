Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Премьер ждет пострадавшую семью вместе с адвокатами и Народным защитником


04.06.2018   15:42
На встрече с премьер-министром будут только пострадавшие семьи вместе с адвокатами, на встрече не будут присутствовать политики, — об этом заявил руководитель администрации правительства Грузии Шалва Тадумадзе.

«Премьер ждет пострадавшую семью вместе с адвокатами и Народным защитником», — заявил Тадумадзе.

Шалва Тадумадзе поговорил с родителями убитых детей, которые находятся у администрации.

Недавно Заза Саралидзе прибыл к администрации правительства и заявил, что не собирается встречаться с премьер-министром один и будет ждать ответа в течение часа. По его словам, он зайдет на встречу с родителями погибших детей, в том числе Малхазом Мачаликашвили и политиками.

К администрации правительства приехала и Народный защитник Нино Ломджария.

Недавно к администрации правительства приехал Звиад Куправа, который заявил, что ему позвонил Заза Саралидзе и попросил его прийти к администрации правительства вместе с родителями убитых детей. На месте находятся и другие политики.

Накануне Заза Саралидзе на акции перед парламентом заявил, что планирует встречу с премьер-министром.

В пресс-службе администрации правительства заявили, что премьер—министр готов, без политической ангажированности, лично встретиться с обоими родителями убитых подростков на улице Хорава и поговорить о вопросах связанных со следствием.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В рейтинге инфраструктуры Грузия занимает 76-е месте среди 136 стран
Президенты Турции и Грузии обсудили важность газопровода TANAP
Ингури ГЭС возобновила работу
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Признание Сирией Абхазии и Цхинвальского региона нарушает нормы международного права - ПА ООН
В Женевском офисе ООН состоялась пресс-конференция по вопросу признания Сирией оккупированных регионов Грузии
Армянские НПО требуют расследования информации о пересечении армянской границы с абхазским паспортом
Посольство Великобритании: «ConIFA-2018» не официальное мероприятие и не можем вмешаться в его менеджмент
Азербайджан осудил признание Сирией независимости оккупированных территорий Грузии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
На акции грузинских дзюдоистов из огнестрельного оружия ранен борец-ветеран
Патриархия ГПЦ опубликовала заявление в связи с делом об убийстве несовершеннолетних
МВД Грузии заявило о новых обстоятельствах расследования дела об убийстве подростков
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна