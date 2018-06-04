Нового главного прокурора не должна назначать Тея Цулукиани - TI-Georgia

04.06.2018 16:27 Думаю, что нового главного прокурора не должна назначать действующий министр юстиции, которая была довольна работой Шотадзе, благодарила его на фоне многих нерасследованных дел, и в течение стольких лет не смогла провести эффективные реформы в системе правосудия - заявила исполнительный директор "Международной прозрачности - Грузия" (TI-Georgia) Эка Гигаури в социальной сети Facebook. По ее мнению, на эту должность следует назначить беспартийного, беспристрастного человека, которому доверяет общество.



"Глядя на события на проспекте Руставели, я думаю о том, что будет сейчас. Главное, не забывать боль Саралидзе, и чтобы этот человек нашел справедливость. Правильно или нет продолжение этих акций по организации политических партий, покажет время. Думаю, что мы с нашей стороны обязательно должны потребовать, чтобы:



- Следствие установило всех включенных в убийство лиц. А также установило, кто влиял на расследование, и кто покрывал виновников.



- Назначить беспартийного, беспристрастного, и оснащенного доверием общества главного прокурора. Главный прокурор, вышедший из недр действующей правительственной команды, не изменит погоды. Думаю, что нового главного прокурора не должна назначать министр юстиции, которая была довольна работой Шотадзе, благодарила его на фоне многих нерасследованных дел, и в течение стольких лет не смогла провести эффективные реформы в системе правосудия. Премьер-министр анонсировал открытый процесс выборов прокурора. Надеюсь, это не останется пустым словом. Прокуратуре сегодня необходимо восстановление доверия, и нельзя терять этот шанс.



- В парламентской следственной комиссии, как мне известно, большая роль будет у оппозиции. Впервые за это время произошло удовлетворение этого требования оппозиции. Надеюсь, они справятся с этим расследованием. Сейчас они берут конкретную ответственность, и с них тоже надо требовать эффективной работы.



- Наконец, надо заняться реальной реформой системы правосудия. В том, что происходит в суде и прокуратуре, серьезно надо разобраться. В противном случае страна постоянно будет стоять перед угрозой нестабильности и кризиса"- пишет Эка Гигаури на Facebook.

















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