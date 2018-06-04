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На консультациях представителей оппозиции будет решено акция продолжится сегодня или в воскресенье
04.06.2018 17:28
В офисе «Лейбористской партии» начались представители оппозиционных политических партий.
Как заявили лидеры оппозиции до начала встречи, обсуждение касается планов на будущее.
По их словам, на встрече будет решено когда продолжится акция на проспекте Руставели — сегодня или в воскресенье.
Встреча должна была начаться в 15:00, однако началась с полуторачасовым опозданием.
По словам политиков, причиной стал технический вопрос.
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