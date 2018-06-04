Бокерия: «Европейская Грузия» существенно отличается от политических сил, организаторов акций

04.06.2018 17:29 Член парламентского меньшинства Гига Бокерия заявляет, что «Европейская Грузия» не принимала участие в организации акций около здания парламента на проспекте Руставели.



По словам Бокерия, его политическая сила существенно отличается от тех сил, которые принимают участие в организации акций.



«Мы сочувствуем Зазе Саралидзе, как и большая часть грузинского общества и благодаря его призыву приняли участие в этом протесте. К сожалению, наши различия с теми политическими силами, которые действительно были близки к организации акций, очень существенны и эти выводы вы можете сделать исходя из их заявлений», — сказал Гига Бокерия. По его словам, требование политических сил о встречи с премьер-министром был пиар-акцией.















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