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Премьер-министр Грузии обещал еще раз изучить дело Мачаликашвили - адвокат


04.06.2018   18:34
Премьер еще раз лично изучит детали дела Темирлана Мачаликашвили, - об этом после встречи с премьер-министром Грузии сообщила адвокат Малхаза Мачаликашвили Мариам Кублашвили.

По ее словам, по решению сторон, Мачаликашвили вместе с адвокатом и представителями НПО встретились с премьером и министром ВД отдельно.

«Встреча завершилась. Мы обсудили все актуальные детали. Было сделано акцентирование на минусы и проблематичную часть, касающуюся факта смерти Темирлана Мачаликашвили и признания его невиновности. Премьер внимательно нас слушал. Все детально отметил. Было очевидно, что он знал некоторые детали этого дела, дал нам обещание, что лично будет его контролировать, еще раз лично изучит детали дела, пообщается с соответствующими ведомствами… У нас нет конкретного результата, что виновный будет наказан завтра, однако есть обещание, что каждое наше требование будет детально изучено и на него обязательно последует реагирование, если будет на то основание», - заявила Мариам Кублашвили.

По словам адвоката, в случае, если требования не удовлетворятся, будут еще более масштабные акции. «Наше требование неизменно, виновный должен быть наказан. У премьера есть разумный срок, 10-14 дней», - отметил адвокат.






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