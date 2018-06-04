6 июня будет принято решение о формировании временной следственной комиссии

04.06.2018 18:37 6 июня состоится внеочередное заседание парламента, на котором будет принято решение о формировании временной следственной комиссии.



Внеочередное заседание созывается в 13:00. Сегодня же президенту будет направлен запрос парламента о созыве внеочередного заседания.



Комитет парламента по процедурным вопросам и правилам определит квоты фракций в следственной комиссии, после этого квоты утвердит бюро, вслед за этим парламент примет решение о создании следственной комиссии.



Временная следственная комиссия создается в связи с делом об убийстве на улице Хорава.















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