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6 июня будет принято решение о формировании временной следственной комиссии
04.06.2018 18:37
6 июня состоится внеочередное заседание парламента, на котором будет принято решение о формировании временной следственной комиссии.
Внеочередное заседание созывается в 13:00. Сегодня же президенту будет направлен запрос парламента о созыве внеочередного заседания.
Комитет парламента по процедурным вопросам и правилам определит квоты фракций в следственной комиссии, после этого квоты утвердит бюро, вслед за этим парламент примет решение о создании следственной комиссии.
Временная следственная комиссия создается в связи с делом об убийстве на улице Хорава.
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