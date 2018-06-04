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Капанадзе: Парламентская комиссия сделает все, чтобы ответить на вопросы по делу об убийстве подростков


04.06.2018   19:07
Парламентской следственной комиссией по делу об убийстве на улице Хорава будет руководить член «Европейской Грузии» Серги Капанадзе.

Как отметил Серги Капанадзе на пресс-конференции сегодня, события прошлых дней показали, что в стране создан большой кризис.

«Выявился полный крах системы прокуратуры, прямым результатом чего является то, что были установлены убийцы конкретных молодых людей, и далее за этим последовали те процессы, которые мы все вместе увидели. Мы считаем, что сможем пролить свет на эту сложную ситуацию. Это будет нелегко, но парламентское меньшинство, «Европейская Грузия», эта комиссия, мы сделаем все, чтобы на эти вопросы были даны ответы», — заявил Серги Капанадзе.






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