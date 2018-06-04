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Администрация президента призывает власти к диалогу с работниками тбилисского метро
04.06.2018 19:30
Администрация президента Грузии призывает мэрию Тбилиси к диалогу с машинистами столичного метрополитена, которые сегодня, 4 июня, объявили забастовку с требованием повышения заработной платы и улучшения условий труда. Несколько человек начали голодовку.
По словам советника главы государства по вопросам прав человека Кахи Кожоридзе, работники метрополитена действуют в правовых рамках, которые им обеспечивает Конституция страны, в том числе право на забастовку. Об этом он заявил на встрече с бастующими в Глданском депо. Вместе с советником президента во встрече принимал участие представитель Народного защитника.
По информации Кожоридзе, подобные действия машинистов стали ответом на невыполняемые годами обещания о повышении зарплаты. Он подчеркнул, что переговоры альтернативы не имеют, и призвал стороны сделать шаги, чтобы разрядить напряженность и достичь соглашения.
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