Квирикашвили: Государство сделает все, чтобы убийство на улице Хорава было расследовано полноценно

04.06.2018 21:59 Пресс-служба администрации правительства распространяет официальную информацию о встрече премьер-министра с Давидом Дадунашвили.



Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили встретился с родителями убитого на улице Хорава Левана Дадунашвили, вместе их адвокатом и Народным защитником.



На встрече присутствовали вице-премьер, министр внутренних дел Георгий Гахария и глава администрации правительства Шалва Тадумадзе.



Премьер-министр еще раз принес соболезнования Давиду Дадунашвили и отметил, что государство сделает все, чтобы убийство на улице Хорава было расследовано полноценно и виновные ответили в соответствии с законом.



На встрече с семьей Дадунашвили, которая состоялась в министерстве внутренних дел несколько дней назад, было достигнуто соглашение что они с помощью Народного защитника ознакомится с материалами дела.















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