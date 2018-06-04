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Квирикашвили: Государство сделает все, чтобы убийство на улице Хорава было расследовано полноценно
04.06.2018 21:59
Пресс-служба администрации правительства распространяет официальную информацию о встрече премьер-министра с Давидом Дадунашвили.
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили встретился с родителями убитого на улице Хорава Левана Дадунашвили, вместе их адвокатом и Народным защитником.
На встрече присутствовали вице-премьер, министр внутренних дел Георгий Гахария и глава администрации правительства Шалва Тадумадзе.
Премьер-министр еще раз принес соболезнования Давиду Дадунашвили и отметил, что государство сделает все, чтобы убийство на улице Хорава было расследовано полноценно и виновные ответили в соответствии с законом.
На встрече с семьей Дадунашвили, которая состоялась в министерстве внутренних дел несколько дней назад, было достигнуто соглашение что они с помощью Народного защитника ознакомится с материалами дела.
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