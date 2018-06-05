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Португалия распространяет заявление в поддержку территориальной целостности Грузии
05.06.2018 11:19
Португалия подтверждает суверенитет и территориальную целостность Грузии, — об этом говорится на официальной веб-странице правительства Португалии.
«Правительство Португалии подтверждает суверенитет и территориальную целостность Грузии в международно признанных границах. Жестко осуждает решение Сирийского режима установить дипломатические отношения с сепаратистскими регионами Грузии – Абхазией и «Южной Осетией», что является четким нарушением принципа международного права и территориальной целостности, устава ООН и согласно резолюции Совбеза ООН», — говорится в заявлении правительства Португалии.
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