В Грузии проходит «Европейский диалог по вопросам интернет управления» - EuroDIG 2018

05.06.2018 11:51 4-6 июня в Тбилиси состоится EuroDIG 2018 - "«Европейский диалог по вопросам интернет управления»". Форум принимает Министерство экономики и устойчивого развития Грузии, и в нем примут участие более 500 гостей из европейских стран и европейских структур, в том числе член парламента Европы (бывший министр цифрования Республики Польши) Михал Бон, генеральный директор Ассоциации операторов телекоммуникационных сетей Европы (ETNO) Лис Фур, вице-президент интернет сообщества Рауль Ечеберия, и другие представители высокого ранга. Проект поддерживает "ТБС банк".



Интернет форум такого ранга и значения впервые проводится в Грузии, в то же время проведение в Грузии EuroDIG 2018 является значительным событием для грузинского интернет сообщества. Примечательно, что это первый случай, когда форум проводится в стране Восточного партнерства, и второй, когда проводится в стране не члене ЕС. После проведения в Грузии в последний период нескольких успешных форумов интернет управления (GeoIGF), которые получили положительный международный отзыв и оценку, организационный комитет европейского диалога по вопросам интернет управления принял решение о проведении 11-го по ряду EuroDIG 2018 в Тбилиси.



В форуме примут участие разные заинтересованные стороны, как из правительственного, так и частного, академического, и неправительственного секторов. В то же время в работе форума активно включены международные организации и молодежь, они совместно рассмотрят актуальные вопросы развития интернета, обсудят существующие в данной сфере вызовы. У участников форума будет возможность установить новые контакты, и получить новый опыт.



В рамках диалога будут рассмотрены все вопросы, касающиеся управления интернета и развития цифровой экономики. В частности: защита прав человека в интернете, свобода выражения, защита авторских прав, регуляции о защите прав данных (GDPR), кибер безопасность, доступ к интернету и контенту, развитие телекоммуникационной инфраструктуры, общинная интернетизация, домены, защита детей в интернете, цифровая экономика, электронная коммерция, блокчейн, цифровое образование, инновации, и связанные с интернетом другие вопросы.



Европейский диалог по вопросам интернет управления – платформа EuroDIG была создана в 2008 году представителями нескольких организаций, правительств, и экспертов. Заключительной фазой годовой работы EuroDIG являются "послания" и предложения EuroDIG, которые будут представлены "Форуму интернет управления" ООН(IGF).



EuroDIG ежегодно проводится в разных странах, и является самой масштабной, открытой, и разнообразной европейской платформой в рамках Европы для обмена мнениями и лучшим опытом о том, как надо управлять интернетом.

















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