Путин вновь сравнил Навального с Саакашвили

05.06.2018 11:55 Президент России Владимир Путин высказался по поводу оппозиционера Навального, заявив, что России не нужны политические деятели, похожие на бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили, и страна нуждается в людях с «позитивной повесткой дня».



В ходе своего интервью австрийскому телевизионному каналу ORF, которое было дано в преддверии визита российского лидера в Австрию, президент России Владимир Путин высказался по поводу оппозиционера Алексея Навального, вновь проведя параллель с бывшим грузинским президентом Михеилом Саакашвили. По словам Путина, на российской политической сцене не должен появиться деятель, подобный экс-лидеру Грузии «во втором, третьем, четвертом издании».



Путин обратил внимание, что Россия нуждается в политиках «с позитивной повесткой дня», которые способны не только обозначить имеющиеся проблемы, но и предложить пути их преодоления. Он отметил, что довольно легко «выхватить проблему», которых хватает у любой страны, и «начать ее раскручивать»,но при этом не дать «ни одного позитивного начала» и способа решения.



По мнению главы государства, в России достаточно зрелые избиратели, которые обращают внимание не только на «привлекательные лозунги», но и на способы решения проблем, которые предлагают политики.



В декабре прошлого года в ходе большой пресс-конференции Путин ответил на вопрос журналистки и телеведущей Ксении Собчак о недопуске к участию в выборах «реальных кандидатов от оппозиции». Он сравнил Навального с «бегающим по площадям Саакашвили» и подчеркнул, что действующая власть не испытывает ни малейших опасений перед возможными конкурентами, но оппозиционерам необходимо выдвигать свои кандидатуры на выборы с доступной и позитивной программой. При этом Путин дал понять, что имеет в виду именно главу ФБК, но ни разу не назвал его фамилию.















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