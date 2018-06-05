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Около десяти неправительственных организаций требуют отставки Теи Цулукиани
05.06.2018 12:23
Около десяти неправительственных организаций требуют отставки министра юстиции Теи Цулукиани.
Как заявили представители НПО на пресс-конференции сегодня, если Тея Цулукиани не уйдет в отставку, они не будут участвовать в процессе по отбору Главного прокурора.
В неправительственных организациях заявляют, что в случае назначения нового министра юстиции будет создан ресурс, чтобы в процессе по отбору нового Главного прокурора было обеспечено участие очень многих групп.
Что касается кандидатуры Главного прокурора, они пока не говорят на эту тему и ждут решения Теи Цулукиани.
Ираклий Шотадзе покинул должность Главного прокурора 31 мая.
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