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Ушедший в отставку главпрокурор попрощался с сотрудник5ами
05.06.2018 12:36
По информации Главной прокуратуры, Ираклий Шотадзе попрощался с сотрудниками.
Ираклий Шотадзе поблагодарил каждого сотрудника прокуратуры за неустанный труд и деятельности и пожелал успехов. Как отметил он на встрече, Главная прокуратура всегда стояла на страже законности и правосудия и для исполнения правосудия каждый сотрудник трудился не покладая рук.
«Я уверен, что наше ведомство продолжит развиваться и будет играть огромную роль на пути формирования развитого правового государства. Я остаюсь болельщиком Главной прокуратуры», — заявил Ираклий Шотадзе в конце встречи.
Ираклий Шотадзе покинул должность Главного прокурора 31 мая.
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