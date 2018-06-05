Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Ушедший в отставку главпрокурор попрощался с сотрудник5ами


05.06.2018   12:36
По информации Главной прокуратуры, Ираклий Шотадзе попрощался с сотрудниками.

Ираклий Шотадзе поблагодарил каждого сотрудника прокуратуры за неустанный труд и деятельности и пожелал успехов. Как отметил он на встрече, Главная прокуратура всегда стояла на страже законности и правосудия и для исполнения правосудия каждый сотрудник трудился не покладая рук.

«Я уверен, что наше ведомство продолжит развиваться и будет играть огромную роль на пути формирования развитого правового государства. Я остаюсь болельщиком Главной прокуратуры», — заявил Ираклий Шотадзе в конце встречи.

Ираклий Шотадзе покинул должность Главного прокурора 31 мая.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Кумсишвили: Туризм в нашу экономику приносит столько же, сколько весь экспорт, включая реэкспорт
В Грузии пройдет масштабный фестиваль электронной музыки «Anaklia Echowaves»
Кто создает больше всех рабочих мест в Грузии – топ-10
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
МИД Грузии: принцип домино с Абхазией и Цхинвальским регионом не сработает
Жительница Иванова, которая хотела поехать в Абхазию, стала жертвой мошенников
Еще одна россиянка попалась на уловку отдохнуть в Абхазии
Грузино-абхазский дуэт стал победителем теннисного турнира в Португалии
Канада осуждает признание Асадом Абхазии и «Южной Осетии»
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
За 5 месяцев 2018 года товарооборот Азербайджана с ЕС превысил $5 млрд
Балаян: Договоренности о встрече Пашиняна и Алиева пока нет
МИД Армении: Договор с Евросоюзом вступил в силу на 80%
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна