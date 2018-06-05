Ушедший в отставку главпрокурор попрощался с сотрудник5ами

05.06.2018 12:36 По информации Главной прокуратуры, Ираклий Шотадзе попрощался с сотрудниками.



Ираклий Шотадзе поблагодарил каждого сотрудника прокуратуры за неустанный труд и деятельности и пожелал успехов. Как отметил он на встрече, Главная прокуратура всегда стояла на страже законности и правосудия и для исполнения правосудия каждый сотрудник трудился не покладая рук.



«Я уверен, что наше ведомство продолжит развиваться и будет играть огромную роль на пути формирования развитого правового государства. Я остаюсь болельщиком Главной прокуратуры», — заявил Ираклий Шотадзе в конце встречи.



Ираклий Шотадзе покинул должность Главного прокурора 31 мая.















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