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Цулукиани не имеет морального права выбирать еще одного главпрокурора - НПО


05.06.2018   14:24
У действующего министра юстиции больше нет морального права на то, чтобы выбирать еще одного главного прокурора потому, что не один из предыдущих процессов не завершился позитивно, - об этом заявил руководитель НПО «Международное общество справедливых выборов и демократии» Михаил Бенидзе на проведенной неправительственными организациями совместной пресс-конференции.

Часть представителей третьего сектора призвала правительство Грузии отправить в отставку министра юстиции Тею Цулукиани.

По словам Бенидзе, министр юстиции не адекватна событиям, что происходят сегодня в стране.

«В последние дни мы не впервой видим, что министр юстиции не адекватна тем событиям, что происходят сегодня в стране. На том фоне, когда в обществе существует полный консенсус по недоверию в отношении главного прокурора и этот человек ушел в отставку, г-жа Тея Цулукиани вновь благодарит его за проделанную работу. Ею не оцениваются адекватно те вызовы, которые существуют в прокуратуре и в целом в системе правосудия. Кроме того, на четвертой волне реформы правосудия со стороны Минюста вообще не было никакой инициативы. Как видно, Министерство юстиции считает, что в плане реформ больше не нужно предпринимать шаги. В этом процессе, у действующего министра юстиции больше нет морального права на то, чтобы выбирать еще одного главного прокурора потому, что не один из предыдущих процессов не завершился позитивно», - заявил Михаил Бенидзе.






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