Грузия может быть музой для других стран с точки зрения проведения реформ в пенитенциарной системы -Ламбринидис

05.06.2018 14:29 Министр по исполнению наказаний и пробации Грузии Каха Кахишвили и специальный представитель Евросоюза по вопросам защиты прав человека Ставрос Ламбринидис провели встречу в Брюсселе.



По информации пресс-службы министерства по исполнению наказаний и пробации Грузии, на встрече министр по исполнению наказаний детально проинформировал о реформе специального представителя ЕС, который рекомендует вынести пенитенциарную реформу на экспорт.



По словам специального представителя ЕС, Грузия является одной из примерных стран с точки зрения реформ в пенитенциарной системе.



«Сегодняшняя встреча была очень успешной и информационной, я недавно вернулся из Тбилиси и Грузия является одной из примерных стран с точки зрения реформ в пенитенциарной системе. Возможно, именно поэтому, она может быть музой и примером успеха для других стран», — заявил Ламбринидис.



По его словам, важно участие Грузии в инициативе ЕС о защите прав человека, так как это позволит и другим странам учиться на примере Грузии и осуществлять успешные реформы.



По словам министра по исполнению наказаний и пробации Кахи Кахишвили, в отчете, опубликованном представителем ЕС, одним из главных достижений Грузии считается реформа в пенитенциарной системе.



«У нас была очень хорошая встреча с г-ном Ставросом Ламбринидисом. Он обратился к нам с рекомендацией вынести пенитенциарную реформу, как одну из успешных реформ, в рамках 73-ей сессии Генеральной ассамблеи ООН. Это позволит нам ознакомить международное общество с информацией, как можно осуществить успешную реформу в короткое время», — заявил Каха Кахишвили.



По информации пресс-службы министерства по исполнению наказаний и пробации Грузии, на встрече речь шла о планах на будущее, а также тех вызовах, которые есть в пенитенциарной системе.















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