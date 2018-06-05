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МИД Армении: Подписывать новые соглашения с Грузией не планируется


05.06.2018   14:31
Визит новоизбранного премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Грузию был очень хорошо освещен в обеих странах, а сделанные заявления доказывают, что отношения следует укреплять и поднять на новый уровень.

Об этом на встрече с журналистами 5 июня заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Армении Тигран Балаян.

По его словам, какие будут использоваться формулировки в соглашениях, если будут подписаны другие соглашения – это уже вопрос относительно возможностей. «На данный момент никаких работ по заключению нового крупного соглашения не проводится, однако и не исключается, что такие работы будут начаты», - пояснил Балаян.






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