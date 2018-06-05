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Кахидзе: Мирза Субелиани и Ираклий Шотадзе действительно будут среди тех лиц, кто ответит на вопросы следственной комиссии
05.06.2018 14:58
Мирза Субелиани и Ираклий Шотадзе действительно будут среди тех лиц, кто ответит на вопросы временной следственной комиссии, - об этом заявил журналистам представитель «Европейской Грузии» Отар Кахидзе.
«У следственной комиссии предварительно заявленной самоцели нет. Наша цель – объективное установление правды. Для этого, в первую очередь, мы должны изучить материалы уголовного дела, которые лежат в следственной части прокуратуры. После же изучения уголовного дела, будет определен круг лиц, которые в обязательном порядке дадут разъяснения комиссии. В этот круг лиц, можем заранее сказать, обязательно войдут Мирза Субелиани и Ираклий Шотадзе», - заявил Отар Кахидзе.
Временная следственная комиссия парламента Грузии создается в связи с делом об убийстве подростков на улице Хорава в Тбилиси.
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