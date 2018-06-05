Республиканская партия присоединилась к требованию НПО об отставке Цулукиани

05.06.2018 15:44 Республиканская партия присоединяется к требованию неправительственных организаций об отставке министра юстиции Теи Цулукиани.



В партии считают, что заявления, и проявленное министром юстиции отношение к текущим в стране процессам, выходят за рамки здравого смысла:



"В прокуратуре и судебной системе политическая коррупция, и пренебрегаются базовые основы прав человека. Одной из центральных фигур в этих процессах является как раз таки министр юстиции. Она уже пятый раз начинает отборочный конкурс главного прокурора Грузии. И на этот раз начала отбор конкурса тенденциозно, приглашением представителей общественности, отобранных соответственно ее воззрению, что с самого же начала подтверждает попытку выполнения политического заказа "Грузинской мечты"- сказано в заявлении "Республиканской партии".



На сегодняшней пресс-конференции неправительственные организации заявили о требовании ухода Цулукиани в отставку.



По их же заявлению, они не назовут кандидата главного прокурора, и проведут консультации в связи с кандидатом в главные прокуроры только при новом министре юстиции.



Должность главного прокурора стала вакантной после того, как Ираклий Шотадзе ушел в отставку в результате протестной акции, начавшейся в связи с расследованием убийства несовершеннолетних на улице Хорава.



Премьер-министр Георгий Квирикашвили со своей стороны заявил, что главного прокурора назначат в результате общественного консенсуса.



Отец Дато Саралидзе, одного из несовершеннолетних, убитых в прошлом году на улице Хорава, обвиняет прокуратуру в покровительстве совершивших преступление.

















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