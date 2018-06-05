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Норвегия оценивает как нарушение международного права признание Сирией оккупированных территорий Грузии


05.06.2018   15:54
Правительство Норвегии расценивает решение Сирии о признании сепаратистских регионов Грузии как нарушение международного права. Об этом говорится в заявлении на веб-странице правительства Норвегии.

«29 мая Сирия объявила, что планирует установить дипломатические отношения с сепаратистскими регионами Грузии – Абхазией и «Южной Осетией». В результате вооруженного конфликта между Россией и Грузией в 2008 года, эти два региона Грузии в качестве независимых государств признали Россия, Венесуэла, Никарагуа и Науру. 31 мая на встрече постоянного совета ОБСЕ Норвегия и другие страны-единомышленники заявили, что установление дипломатических отношений с двумя сепаратистскими регионами является нарушением принципа территориальной целостности по международному праву. Решение Сирии признать независимость регионов Грузии является нарушением международного права. Поддержка Норвегии в отношении суверенитета и территориальной целостности Грузии будет сохраняться», — говорится в заявлении правительства Норвегии.






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