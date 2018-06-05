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Ответственным за систему прокуратуры является министр юстиции - Усупашвили


05.06.2018   17:19
Политически ответственным за систему прокуратуры является министр юстиции, - об этом заявил лидер «Движения строительства» Давид Усупашвили.

Следовательно, по словам Усупашвили, его удивило то, что политическую ответственность по делу об убийстве подростков на улице Хорава в Тбилиси взял на себя Главный прокурор, а не министр юстиции.

«Считаем, что в качестве главного прокурора нам нужен человек, пользующийся высоким доверием. Названы интересные кандидатуры: Шалва Шавгулидзе, Анна Долидзе, Лия Мухашаврия… У всех троих есть те качества, которые необходимы прокурору. Власти должны выбрать из этого круга, в ином случае мы получим развитие процессов немного в другом направлении. Что касается министра юстиции, то политически ответственным лицом за систему прокуратуры, еще более чем за судебную систему, является министр юстиции… Я немного удивился, потому что прокурор – это тот человек, который назначен на определенный срок и защищен многими правовыми нормами, а министр – та фигура, которая берет на себя политическую ответственность. Я сразу же удивился, когда произошло наоборот. Если со стороны власти была увидена политическая ответственность, тогда нужно было менять политически ответственное лицо. Что касается Шотадзе, он, разумеется, мог повести дело лучше, однако я с ним хорошо знаком и знаю, что по своей инициативе этот человек плохих дел не сделал бы. Я не говорю, что министром юстиции поручалось ему делать плохие дела, однако, сама политическая шапка виновата в той обстановке, в которой находится прокуратура», - заявил Усупашвили.






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