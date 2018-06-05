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Партия «Гирчи» присоединилась к требованиям об отставке министра юстиции
05.06.2018 17:27
Партия «Гирчи» присоединилась к требованиям об отставке министра юстиции. В распространенном партией заявлении говорится, что за плачевное состояние суда и прокуратуры в значительной степени является ответственной именно Теи Цулукиани, и ни одна уважающая себя организация не должна сесть с ней на консультации.
«Если мы хотим, чтобы у будущего генерального прокурора была хотя бы какая-то легитимация, у нынешнего министра юстиции ничего общего с процессом его выбора не должно быть.
В то же время мы думаем, что будущий генеральный прокурор должен быть человеком "извне системы", который положит понятный, и реалистический план децентрализации прокуратуры, чтобы прокуратура не была карательным механизмом в руках всех властей. В ином случае мы пойдем по следующему кругу» - сказано в заявлении.
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