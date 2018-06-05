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Премьер-министр: Требование отставки Цулукиани абсурдно
05.06.2018 18:56
«Часть неправительственных говорит с нами на языке ультиматума» - пишет премьер-министр, отзываясь на требование третьего сектора в связи с отставкой министра юстиции:
"Хочу отозваться на требование части неправительственных организаций, которые ставят условие ухода в отставку министра юстиции взамен за их участие в процессе отбора главного прокурора.
Мы не раз сказали, и еще раз с полной ответственностью заявляю, что обеспечим максимально широкую общественную включенность в процессе отбора главного прокурора. Это означает, что в этом процессе примут участие представители общества, академических кругов, неправительственного сектора. Министерство юстиции уже начало процедуры соответственно закону.
Неприемлемо, что часть неправительственных организаций говорит с нами на языке ультиматума, и старается объявлением бойкота поставить под сомнение легитимацию процесса. В их заявлениях проявляется попытка перенести вопрос в политическую плоскость, что также совершенно неприемлемо. Поэтому призываю их, не выходить за рамки мандата своей деятельности, и если их целью действительно является прозрачное проведение процесса, с большей ответственностью отнестись к своим решениям. Что касается требования отставки министра юстиции Теи Цулукиани, это совершенно абсурдное, и лишенное разумного основания требование"- заявил Георгий Квирикашвили.
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