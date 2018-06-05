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Мэрия не имеет возможности в текущем году поднять зарплаты машинистам метро - вице-мэр
05.06.2018 19:18
По заявлению вице-мэра Тбилиси Ираклия Хмаладзе, у мэрии в 2018 году нет возможности, принять решение в связи с ростом зарплаты:
"Важно одно, что мэрия не торгуется 45% или 10%, мы говорим, что в текущем году у мэрии нет финансовой возможности для увеличения зарплаты машинистов метрополитена. Вчера не было такой конкретики, сколько процентов роста, но наш мессидж для бастующих сотрудников метро был, что посмотрим, что мэрия сможет в 2019 году для того, чтобы принять справедливые и объективные решения.
Мы не находимся в тех условиях, чтобы обсуждать 10%, 15%, или 20%. В 2018 году у нас нет возможности, чтобы принять решение в связи с ростом зарплаты в каком-либо количестве. Мы хотим сказать этим людям, и вообще людям, работающим в системе мэрии, что мы постоянно будем заботиться о том, чтобы возмещение их труда было должное"- заявил Хмаладзе.
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