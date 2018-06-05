Ущерб метро составляет 40-45 000 лари в день - вице-мэр

05.06.2018 20:09 «Ущерб метро составляет 40-45 000 лари в день», - заявил вице-мэр Ираклий Хмаладзе, отзываясь на информацию оппозиционных партий в связи с финансовыми убытками, причиненными столице в результате остановки метро.



Ираклий Хмаладзе призывает оппозиционные партии, в разговоре о цифрах научится счету, чтобы точно информировать население.



"Разумеется, когда парализована значительная часть общественного транспорта, возникает определенный ущерб, но сегодня я услышал колоссальные суммы: говорили о 600 000 лари, что не соответствует реальности, и хочу обратиться к представителям оппозиционных партий, чтобы немного больше подумали, когда делают заявления. Нам не трудно найти общий язык с нашими сотрудниками. В данном случае нам трудно найти средства для того, чтобы принять решение в связи с ростом зарплаты.



Когда говорят о цифрах, лучше им научится считать, чтобы правильно информировать общество точными цифрами. В данном случае дневной ущерб на самом деле не 300 000, и не 600 000 лари, а приблизительно 40-45 000 лари исходя из того, что метро остановилось, и если с одной стороны не поступают доходы, с другой стороны не тратятся определенные средства для оперирования метро. Следовательно, не надо считать так примитивно, надо знать немного математики, и делать несколько более разумные заявления"- отметил Ираклий Хмаладзе.

















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