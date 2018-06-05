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Сирии вручена нота о разрыве дипломатических отношений со стороны Грузии


05.06.2018   20:22
Первого июня дипломатическим представительствам Сирийской народной республики в Организации Объединенных Наций и Арабской Республике Египет официально передана нота министерства иностранных дел Грузии в связи с разрывом дипломатических отношений между двумя странами, — об этом говорится в заявлении МИД Грузии.

Во внешнеполитическом ведомстве заявляют, что сирийский режим принял незаконное решение и в результате давления со стороны Российской Федерации установил т.н. дипломатические отношения с российскими оккупационными режимами в Сухуми и Цхинвали.

«29 мая 2018 года сирийский режим принял незаконное решение и в результате давления со стороны Российской Федерации, с нарушением фундаментальных норм и принципов международного права, установил т.н. дипломатические отношения с российскими оккупационными режимами в Сухуми и Цхинвали, что является прямой поддержкой российской военной агрессии, этнической чистки и оккупации неотъемлемых регионов Грузии – Абхазии и Цхинвальского региона.

В связи с этим, на основании постановления правительства Грузии от 31 мая 2018 года, грузинская сторона прекратила действие соглашения «О дипломатических отношениях между Республикой Грузия и Сирийской Арабской Республикой» от 18 мая 1993 года.

Официальная нота министерства иностранных дел Грузии в связи с разрывом дипломатических отношений между двумя странами первого июня 2018 года была передана представительствам Сирийской народной республики в Организации Объединенных Наций и Арабской Республике Египет.

Постоянное представительство Грузии при ООН сообщило генеральному секретарю Организации Объединенных Наций о разрыве дипломатических отношений между Грузией и Сирийской Арабской Республикой», — заявляют в министерстве иностранных дел Грузии.






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