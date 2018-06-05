Названы шесть членов большинства в парламентской комиссии по расследованию убийства двух подростков

05.06.2018 20:33 Названы шесть депутатов, которые войдут во временную следственную комиссию по изучению убийства на улице Хорава по квоте большинства. К комиссию войдут: Анри Оханашвили, Дмитрий Цкитишвили, Мамука Мдинарадзе, Эка Беселия, Софо Киладзе и Арчил Талаквадзе. Об этом Первому каналу заявили в парламенте Грузии.



Завтра состоится внеочередное заседание парламента, на котором окончательно сформируется временная следственная комиссия по изучению убийства двух молодых людей, произошедшего на улице Хорава в Тбилиси первого декабря 2017 года.



Сегодня бюро утвердило квоты пропорционального представительства фракций в следственной комиссии, определенного комитетом по процедурным вопросам и правилам. Было отмечено, что состав комиссии был определен 17 членами.















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