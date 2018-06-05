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ЕС хочет создавать лагеря для мигрантов в «непривлекательных» странах - премьер Дании
05.06.2018 21:20
В Евросоюзе рассматривают возможность создания лагерей для мигрантов, которым было отказано в убежище в одной из стран-членов, в "непривлекательных" для них государствах Европы. Об этом заявил во вторник премьер-министр Дании Ларс Люкке Расмуссен, информирует Euobserver.
"Скоро вступит в силу новая европейская система приютов, включающая общие приемные центры в тех странах Европы, которые не на первых местах по привлекательности для мигрантов", - говорится в заявлении главы правительства Дании.
Как известно, ЕС в последние годы активно работает над решением вопроса массовой иммиграции из стран Азии и Африки. Основная масса соискателей убежища направляется в Германию и Швецию.
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