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Капанадзе: Главная задача не только выявить виновников, но и установить, что произошло в прокуратуре
06.06.2018 12:27
Наша главная задача не только пролить свет, и выявить виновных, но и установить, что произошло в прокуратуре - заявил член "Европейской Грузии" Серги Капанадзе, который будет руководить Временной парламентской следственной комиссией по изучению дела убийства, происшедшего на улице Хорава.
По его словам, в рамках разбирательства будут допрошены все лица, которые как-либо связаны с делом.
"Мы встретимся со всеми, у кого есть какая-либо связь с этим делом. Начиная от Мирзы Субелиани и Шотадзе, так и с конкретными лицами, адвокатами, и теми прокурорами, которые были включены в это дело. Наша главная задача не только пролить свет, и выявить виновников, но и установить то, что произошло в прокуратуре"- заявил Серги Капанадзе.
Сегодня на внеочередной сессии парламент утвердит временную парламентскую следственную комиссию для расследования убийства, происшедшего на улице Хорава.
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