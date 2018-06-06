Капанадзе: Главная задача не только выявить виновников, но и установить, что произошло в прокуратуре

06.06.2018 12:27 Наша главная задача не только пролить свет, и выявить виновных, но и установить, что произошло в прокуратуре - заявил член "Европейской Грузии" Серги Капанадзе, который будет руководить Временной парламентской следственной комиссией по изучению дела убийства, происшедшего на улице Хорава.



По его словам, в рамках разбирательства будут допрошены все лица, которые как-либо связаны с делом.



"Мы встретимся со всеми, у кого есть какая-либо связь с этим делом. Начиная от Мирзы Субелиани и Шотадзе, так и с конкретными лицами, адвокатами, и теми прокурорами, которые были включены в это дело. Наша главная задача не только пролить свет, и выявить виновников, но и установить то, что произошло в прокуратуре"- заявил Серги Капанадзе.



Сегодня на внеочередной сессии парламент утвердит временную парламентскую следственную комиссию для расследования убийства, происшедшего на улице Хорава.

















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