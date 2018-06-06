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ЕНД утверждает, что тбилисский метрополитен может быть передан компании, 25% которой принадлежат РФ


06.06.2018   12:57
Во фракции сакребуло «Единого национального движения» заявляют, что тбилисский метрополитен, возможно, будет передан другому владельцу. По словам представителя «ЕНД» Левана Хабеишвили, начаты переговоры о передаче метро тбилисскому филиалу «Ремонтного завода электро — подвижных составов». По его словам, 50% доли этого филиала принадлежит Транспортной службе мэрии, а 25% — российской компании «Опора».

«Согласно нашей информации, мэр Тбилиси и городское правительство проводят переговоры о передаче споров по управлению метрополитеном компании «Опора», которая зарегистрирована в России.

Соответственно, призываем мэра Тбилиси опровергнуть данную информацию. В противном случае, мы, фактически, будем иметь дело с тем, что Каладзе передаст управление грузинским метрополитеном врагу — Российской Федерации», — заявил Леван Хабеишвили.

В связи с данным заявлением Хабеишвили в столичном сакребуло пока комментариев не делают.






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