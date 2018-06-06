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Курт Волкер: Из-за плохого поступка России не надо обвинять ни одно правительство, будь то Саакашвили или Квирикашвили


06.06.2018   13:08
Из-за плохого поступка России не надо обвинять ни одно правительство, будь то Саакашвили или Квирикашвили, Россия поступает так, как поступает - заявил бывший посол США в НАТО Курт Волкер в интервью грузинскому бюро "Голоса Америки".

Журналист спросил, какой должна быть политика Грузии в отношении России.

"Прежде всего, думаю, что из-за плохого поступка России не надо обвинять ни одно правительство, будь то Саакашвили или Квирикашвили, Россия поступает так, как поступает. Она хочет сохранить влияние по соседству, создать нестабильность, увести Грузию и Украину от Европы, Россия продолжит эту политику. Здесь несколько фактора. Если Россия не хочет делать шаги, которые мы требуем, в таком случае ареал действия ограничен, и это отражает политику обеих правительств (Грузии). Второй фактор, связаться с населением Абхазии и "т.н. Южной Осетии" и показать им, что они являются гражданами Грузии. И третий, ориентация на демократию, реформу, и интеграцию с остальным миром. И это делали оба правительства. В конечном итоге для Грузии это лучшая гарантия безопасности, благоденствия, и ее места в мире"- заявил Курт Волкер.






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