Грузинские депутаты собираются удвоить себе зарплату - СМИ

06.06.2018 13:30 В течение нескольких последних месяцев зарплата чиновников государственной службы постоянно увеличивается. После сотрудников Городского собрания и мэрии, увеличить зарплату захотели также и депутаты. Согласно информации газеты "Резонанси", скоро заработная плата члена парламента будет 4 624 лари, то есть вдвое больше, чем на сегодня. В то же время в стране не нашлись средства для увеличения зарплаты машинистов метро.



В скором времени оклад члена парламента будет установлен регламентом, который составляет 4 624 лари. Член парламента также для осуществления депутатского полномочия будет получать сумму, которую определит парламентское бюро. Это изменение предусмотрено проектом регламента парламента, который уже зарегистрирован в законодательном органе.



Зарплата должностных персон парламента за конкретную должность рассчитывается умножением зарплаты члена парламента на коэффициент категорий парламентских должностей. Коэффициенты категорий должностей парламента на основании рекомендации Казначейского совета парламента определяет бюро парламента по представлению председателя парламента.



На сегодня трудовое возмещение члена парламента в общем итоге составляет 3 790 лари. Из них 2 000 лари - должностной оклад, 1790 лари - сумма за исполнение депутатского полномочия. Получается, что депутаты собираются удвоить себе зарплату.

















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