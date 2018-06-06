IDFI: За четыре года из резервного фонда правительства потрачены 242 млн долларов

06.06.2018 15:32 За четыре года правительство Грузии потратило более 595 миллионов лари (более 242 миллионов долларов) из резервного фонда. Об этом говорится в исследовании НПО «Институт развития свободы информации» (IDFI).



Исследование охватывает период с 2013 по 2017 год. Больше всего денег из резервного фонда потратили в 2016 году — около 173 миллионов лари (около 71 миллиона долларов). Самые низкие расходы зафиксированы в 2017 году — более 73 миллионов лари (около 30 миллионов долларов).

По данным IDFI, ежегодно расходы были практически на 80% больше запланированных. Так, в 2013 году объем резервного фонда должен был составить 50 миллионов лари (около 21 миллиона долларов), однако в конечном итоге он увеличился до 105 миллионов лари (около 43 миллионов долларов).



На что тратились деньги

Что касается нужд, на которые тратились деньги, то на первом месте оказались непредвиденные расходы. За четыре года на них правительство потратило более 155 миллионов лари (более 63 миллионов долларов). Это 26,17% от суммы всех потраченных денег.



На организацию мероприятий за четыре года потратили более 150 миллионов лари (более 61 миллиона долларов). Таким образом, на эти цели израсходовали 25,2% от общего объема фонда.



Одно из таких мероприятий — День независимости Грузии, который ежегодно отмечается 26 мая. За четыре года на организацию празднований из резервного фонда выделили более 5 миллионов лари (более 2,1 миллиона долларов).



Среди других событий — сельскохозяйственные мероприятия (33%), спортивные (22%), государственной важности (7%), мероприятия, связанные с евроатлантической интеграцией (3%) и иные (32%).



На третьем месте расположилась графа «иные расходы». Их объем составил 13% от суммы, потраченной за четыре года. Это более 77 миллионов лари (около 32 миллионов долларов).



Исследование также показало, что из правительственного фонда финансировались и государственные учреждения. Деньги поступали МИД, Минюсту, министерству по делам молодежи и спорта, Минэнерго, ЦИК и другим.



В IDFI уверены, что необходимость финансирование госучреждений возникла из-за плохого планирования центрального бюджета страны.















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