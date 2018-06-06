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Землетрясение увеличило трещины в офисе Народного защитника Грузии


06.06.2018   15:36
Народный защитник Грузии Нино Ломджария публикует в социальной сети фото офиса омбудсмена и пишет, что после вчерашнего землетрясения трещины в здании стали еще больше.

Народный защитник обращается с просьбой к общественным и частным организациям, временно разместить сотрудников офиса омбудсмена у себя.

«Друзья, после вчерашнего землетрясения, в нашем офисе трещины еще больше увеличились. Из-за того, что часть персонала работает на нижнем этаже, что в случае обрушения создаст трудности при эвакуации, мы приняли решение, чтобы службы находящиеся на нижних этажах, которые находятся под возросшей угрозой, перевести в другие здания.

Я хотела бы обратиться ко всем общественным и частным организациям, если у вас есть желание и рабочее пространство, немедленно и временно разместить сотрудников народного защитника, чтобы они имели нормальную рабочую среду. Количество сотрудников будет предоставлено», — пишет Нино Ломджария.

Землетрясение магнитудой 5.6 произошло в 22:40 в Азербайджане накануе, 5 июня в 28 км от государственной границы Грузии.

Сильные подземные толчки ощущались в Тбилиси. Они повторились несколько раз.






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