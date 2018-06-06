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Каладзе обещал машинистам метро вернуться к вопросу о зарплатах в 2019 году


06.06.2018   15:39
«Спасибо машинистам метро, что они вошли в текущее положение, состоялось соглашение и мы достигли определенного компромисса. Результат налицо, метро продолжает работать в привычном режиме», — об этом мэр столицы Каха Каладзе заявил на заседании правительства Тбилиси.

Как отметил Каха Каладзе, машинисты метро прекратили забастовку и метро возобновило работу.

«Что касается процесса, вчера ночью состоялась встреча между нами и бастующими машинистами. Мы еще раз поговорили о текущем положении. Я передал им точную информацию о том, что происходит в компании с финансовой точки зрения, выслушал их проблемы, которые беспокоят машинистов. Я пообещал им, что с 2019 годы мы обязательно вернемся к этому вопросу и соответственно, сделаем все, чтобы их рабочие условия улучшились», — отметил Каха Каладзе.






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