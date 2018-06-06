Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Парламент утвердил временную следственную комиссию по делу об убийстве двух подростков в Тбилиси


06.06.2018   16:36
В парламенте Грузии создана временная следственная комиссия по изучению дела об убийстве на улице Хорава.

Законодатели проголосовали за состав комиссии на сегодняшнем пленарном заседании. 95 депутатов поддержали создание комиссии, один был против.

Согласно решению парламента, комиссия состоит из 17 членов, из которых девять представителей «Европейской Грузии», шесть из «Грузинской мечты» и один из «Альянса патриотов». Кроме того, в комиссии представлена независимый мажоритарный депутат Саломе Зурабишвили , «Национальное движение» отказалось присоединиться к комиссии.

Председатель комиссии — оппозиционный депутат Серги Капанадзе, членами комиссии являются — Отар Кахидзе, Элене Хоштария, Отар Абесадзе, Серго Ратиани, Хатуна Гогоришвили, Мамука Чиковани, Гига Бокерия, Ирма Надирашвили, Анри Оханашвили, Дмитрий Цкитишвили, Мамука Мдинарадзе, Эка Беселия, Софио Киладзе, Арчил Талаквадзе, Саломе Зурабишвили и Ада Маршания.

Что касается специфики и срока работы комиссии, то согласно регламенту, комиссия создана на трехмесячный срок, однако его можно продлевать на месяц три раза, а общий срок полномочий комиссии не должен превышать шести месяцев.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Пассажиропоток в аэропортах Грузии возрос на 32%
Госаудит призывает увеличить штрафы против злостных нарушителей ПДД
В Грузии откроется первый в Восточной Европе отель бренда Radisson Collection
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Волкер: Всегда есть опасность, что некоторые страны признают т.н. независимость Абхазии и «Южной Осетии»
Жертвой абхазских мошенников стала пожилая россиянка
Предлагавшие отдых в Абхазии мошенники «надули» жительниц Тамбова
МИД Грузии: принцип домино с Абхазией и Цхинвальским регионом не сработает
Жительница Иванова, которая хотела поехать в Абхазию, стала жертвой мошенников
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Тбилиси машинисты метрополитена прекратили забастовку
Еще одно землетрясение произошло у армяно-грузинской границы
На данный момент нет информации о разрушениях в результате землетрясения в Грузии
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна