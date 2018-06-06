Парламент утвердил временную следственную комиссию по делу об убийстве двух подростков в Тбилиси

06.06.2018 16:36 В парламенте Грузии создана временная следственная комиссия по изучению дела об убийстве на улице Хорава.



Законодатели проголосовали за состав комиссии на сегодняшнем пленарном заседании. 95 депутатов поддержали создание комиссии, один был против.



Согласно решению парламента, комиссия состоит из 17 членов, из которых девять представителей «Европейской Грузии», шесть из «Грузинской мечты» и один из «Альянса патриотов». Кроме того, в комиссии представлена независимый мажоритарный депутат Саломе Зурабишвили , «Национальное движение» отказалось присоединиться к комиссии.



Председатель комиссии — оппозиционный депутат Серги Капанадзе, членами комиссии являются — Отар Кахидзе, Элене Хоштария, Отар Абесадзе, Серго Ратиани, Хатуна Гогоришвили, Мамука Чиковани, Гига Бокерия, Ирма Надирашвили, Анри Оханашвили, Дмитрий Цкитишвили, Мамука Мдинарадзе, Эка Беселия, Софио Киладзе, Арчил Талаквадзе, Саломе Зурабишвили и Ада Маршания.



Что касается специфики и срока работы комиссии, то согласно регламенту, комиссия создана на трехмесячный срок, однако его можно продлевать на месяц три раза, а общий срок полномочий комиссии не должен превышать шести месяцев.















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