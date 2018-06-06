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Гоциридзе: Цель следственной комиссии - растянуть время


06.06.2018   17:58
Цель следственной комиссии, растянуть время и перевести процессы в трехмесячный бюрократический процесс – заявил член "Национального движения" Роман Гоциридзе.

По его словам, они пришли в парламент из уважения к парламенту, но не примут участия в голосовании.

"Цель комиссии - растянуть время, и пустить в трехмесячный бюрократический процесс темы, которые сегодня являются чрезвычайно важными, поэтому мы не примем участия в этом процессе. Мы уважаем парламент, будем присутствовать на внеочередном заседании, выразим свое мнение, но не примем участия в голосовании"- заявил Гоциридзе.

На вопрос журналистов, почему он не воспользовался комиссией, чтобы получить ответы на вопросы в ходе практической работы, депутат ответил:

"Комиссия - это одна из составных частей власти, цель которой спасение министра юстиции и виновных людей, в том числе в системе прокуратуры. Сегодня ищут очередного лояльного прокурора, и месячный отбор, плюс трехмесячная комиссия, где будут какие-то горячие заявления и шоу, и надеются, что эта комиссия реально даст результат, который называется разрушением существующей системы, чего требует народ"- заявил Роман Гоциридзе.







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