|
|
Гоциридзе: Цель следственной комиссии - растянуть время
06.06.2018 17:58
Цель следственной комиссии, растянуть время и перевести процессы в трехмесячный бюрократический процесс – заявил член "Национального движения" Роман Гоциридзе.
По его словам, они пришли в парламент из уважения к парламенту, но не примут участия в голосовании.
"Цель комиссии - растянуть время, и пустить в трехмесячный бюрократический процесс темы, которые сегодня являются чрезвычайно важными, поэтому мы не примем участия в этом процессе. Мы уважаем парламент, будем присутствовать на внеочередном заседании, выразим свое мнение, но не примем участия в голосовании"- заявил Гоциридзе.
На вопрос журналистов, почему он не воспользовался комиссией, чтобы получить ответы на вопросы в ходе практической работы, депутат ответил:
"Комиссия - это одна из составных частей власти, цель которой спасение министра юстиции и виновных людей, в том числе в системе прокуратуры. Сегодня ищут очередного лояльного прокурора, и месячный отбор, плюс трехмесячная комиссия, где будут какие-то горячие заявления и шоу, и надеются, что эта комиссия реально даст результат, который называется разрушением существующей системы, чего требует народ"- заявил Роман Гоциридзе.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна