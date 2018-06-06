Серго Пачкория, Отар Зухбая, и Мери Гегечкори награждены Орденом Почета

06.06.2018 19:49 Исполняющий обязанности председателя правительства Абхазии Вахтанг Колбая и председатель Верховного Совета Абхазии Элгуджа Гвазава по распоряжению президента вручили государственную награду, Орден Почета, артисту Государственного драматического театра имени Константинэ Гамсахурдия Серго Пачекория, председателю Совета министров А/Р Абхазии в 1987-1989 годы Отару Зухбая (посмертно), и заслуженному педагогу Мери Гегечкори (посмертно).



На мероприятии с речью выступили коллеги, друзья, и члены семьи Серго Пачкория, Отара Зухбая, и Мери Гегечкори, и вспомнили периоды их плодотворной деятельности.



На мероприятии присутствовали члены правительства и депутаты Верховного Совета Автономной Республики Абхазия, ученые, общественные деятели, и члены семьи награжденных.



Народного артиста Грузии, заслуженного артиста Грузии и Абхазии более полвека связывает с Сухумским государственным драматическим театром имени Константинэ Гамсахурдия, которому в минувшем году исполнилось 130 лет. Почти в 150 ролях, сыгранных артистом, отражается вся современная эпоха со своими невзгодами и бурными событиями.



Для того чтобы характеризовать героизм известного грузинского государственного и общественного деятеля Отара Зухбая, достаточно слов, произнесенных на известном лыхненском митинге: "Я на стороне Грузии, потому, что очень люблю Абхазию", этими словами он поставил свою политическую карьеру под риск, но остался преданным самому главному принципу - единой Грузии.



Заслуженный педагог Мери Гегечкори в течение ряда лет работала заведующей отдела образования Гальского района. Позже была назначена заместителем министра образования Абхазии. На протяжении многих лет у нее были дружеские отношения с общественными и политическими кругами Абхазии, пользовалась большим доверием абхазского населения.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

