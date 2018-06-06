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Вице-мэр Тбилиси: Можно сказать, что машинисты метро поверили нам на слово


06.06.2018   20:25
Можно сказать, что машинисты метро поверили нам на слово, между нами никакой договор не оформлен, и мы не заключали официального условия - заявил вице-мэр столицы Ираклий Хмаладзе после завершения заседания правительства муниципалитета.

По словам Хмаладзе, мэрия и машинисты не договаривались о том, как будут удовлетворены требования забастовщиков.

"Я очень рад, что бастующие сотрудники метрополитена вошли в положение муниципалитета. Вы говорили об уступках, но здесь нечего было уступать. У муниципалитета в текущем году нет возможности удовлетворить их требования. У нас была тесная коммуникация с машинистами метро, и мы детально объяснили им наше финансовое положение. В то же время, мэр столицы заявил свое желание, готовность в связи с тем, чтобы с будущего года вернутся к этому вопросу, и вместе найти возможности для принятия правильных решений, тех правильных решений, которыми будет оценен труд каждого человека, занятого в муниципалитете. За эти два дня нам понадобился диалог, и коммуникация для того, чтобы выяснить все детали, выяснить то, что муниципалитет в текущем году не сможет принять эти решения. В то же время мы сошлись на том, что в будущем году муниципалитет сделает все для того, чтобы улучшить трудовые условия для этих людей. Эта двухдневная коммуникация была достаточно сложной для столицы.

Вы можете сделать анализ исходя из результатов, мэрия не изменила позицию. В результате тесной коммуникации машинисты вошли в наше положение, и приняли решение, вернутся к своим рабочим местам. Это были личностные отношения без всяких правовых процессов и оформления договоров. Это отношения сотрудничества между руководителями и занятыми. Мы не договаривались, как будут удовлетворены их требования, договорились о том, чтобы принять решение в тех рамках, какая у нас будет возможность. Не идет разговор о том, во сколько это обойдется мэрии, и что это вызовет. Муниципалитет должен сделать все, что необходимо. Можно сказать, что нам поверили на слово, мы не оформляли документ, не заключали официального условия"- заявил Ираклий Хмаладзе.






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