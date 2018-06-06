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Звиад Куправа рассказал, зачем ездил за границу


06.06.2018   21:11
По словам Звиада Куправа, он летал за границу, где встретился с бывшими друзьями, от которых получал информацию, в том числе по Мирзе Субелиани.

Как заявил Куправа, который сегодня вернулся в Тбилиси из-за границы, он общается с этими людьми и продолжит это в будущем.

«Поскольку СГБ проявляет повышенный интерес в моем отношении и в отношении проведенных мною встреч, решили, чтобы встреча прошла за границей. Я встречался с друзьями конкретных высоких должностных лиц во власти, с бывшими друзьями, от которых получал те информации, которые озвучивал, в том числе и в отношении Мирзы Субелиани.

Именно этому служит моя встреча. Встреча была проведена за границей только из соображений безопасности. Все информации, которые я озвучивал, я же не с потолка их брал и они не во сне мне снились? Я получал их от конкретных плиц, которые имели доступ к этой информации. Ясно, что я продолжаю общаться с этими людьми и продолжу это и в будущем», — заявил Куправа.

Как сказал Куправа журналистам, он вернулся в Грузию транзитным рейсом через Украину.

«Я не пересекал границу Украины, я находился в нейтральной зоне, так как прилетел транзитом», — говорит Звиад Куправа.






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