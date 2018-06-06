Вице-мэр Тбилиси опроверг информацию о возможной передаче в частные руки столичного метрополитена

06.06.2018 21:38 Вице-мэр Тбилиси Ираклий Хмаладзе категорически отрицает информацию члена оппозиционной фракции "Национальное движение" Городского собрания, Левана Хабеишвили в связи с тем, что возможно, метрополитен передадут в управление электровагоноремонтному заводу, 25% долей которого, по утверждению Хабеишвили, владеет российская компания "Опора".



В ответ на вопрос журналистов Ираклий Хмаладзе ответил, что компания, не являющаяся прибыльной, не переходит в частный сектор с правом управления.



"Думаю, Леван Хабеишвили сделал это, чтобы перекрыть позитив, который произошел сегодня возобновлением работы метрополитена, и с другой стороны, скажу, что это полная ложь. Кроме того, метрополитен является дотационной компанией, и субсидируется из муниципального бюджета. Компания, не являющаяся прибыльной, не переходит в частный сектор с правом управления, поскольку такие компании инвесторов не интересуют. Должен категорически опровергнуть, и исключено, чтобы об этом шли переговоры"- заявил Хмаладзе.



По его же словам, "что касается ремонтного завода, это 50% на 50%, но слияние метро с этой компанией не планируется".



К информации, на сегодняшнем брифинге член фракции "Национальное движение" Городского собрания Тбилиси Леван Хабеишвили заявил, что метрополитен Тбилиси, возможно, передадут в управление электровагоноремонтному заводу, 25% долей которого, по его утверждению, владеет российская компания "Опора".



По словам Левана Хабеишвили, им эту информацию передали высокопоставленные чиновники мэрии Тбилиси, но после "Национальное движение" перепроверило эту информацию. По словам Левана Хабеишвили, 50% электровагоноремонтного завода владеет Транспортная компания Тбилиси, а владелицей 25% является российская компания "Опора", которую основал некто Геннадий Стрельцов.















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